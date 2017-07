Nei, dette er ikke utrykningslys

Nyheter

Natt til søndag la politiet ut en statusoppdatering på gruppen «Politiet på Innherred», for å forklare en ny bruk av blålys. De melder nemlig at enkelte tror politibiler er under utrykning når de setter på sine nye, svakere blålys. Sannheten er imidlertid at det svakere blålyset ikke blinker, men går kontinuerlig. Det brukes ikke til utrykning, men som identifikasjonslys.

- En del folk har trodd at det var utrykning og har gitt oss fri vei. Det er ikke meningen. «Cruise lights» er i bruk blant politi over hele Europa og er et konstant, svakt, blått lys i ytterst/midt på i lysbøylen på politibilen. Formålet er å øke politiets synlighet i ulike situasjoner og miljøer, skriver politiet på sine Facebook-sider natt til søndag.

- Ekstra virkemiddel

Cruise lights benyttes blant annet under patruljering, for å sørge for å gi politiet ekstra synlighet i bybildet. Det ble brukt senest natt til søndag i Levanger sentrum, slik bildet viser. Lysene kan også brukes til markering av samlingsplass ved ulykker og ved andre patruljeringsoppdrag.

- Har det skjedd en alvorlig hendelse og ønsker at publikum skal se vår tilstedeværelse ekstra godt er dette ett ekstra virkemiddel vi kan bruke, forklarer politiet.