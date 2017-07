Kommunen står på sitt - får ikke innsyn i Skogstad-dokumenter

Nyheter

I slutten av juni ba Venstre-toppen Karl M. Buchholdt skriftlig om innsyn i brev fra LO-advokatene til Levanger kommune. LO-advokatene fører saken for den tidligere Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad. Dagen etter kom svaret fra kommunen: Formannskapsmedlem Buchholdt får ikke se brevet fra advokatene - som inneholder varsel om søksmål og erstatningskrav mot Levanger kommune. Lokalavisa har fått tilgang til både varslet og selve stevningen.

Anker avslag om innsyn i postjournal Kommuneadvokaten nekter formannsskapsmedlem Karl M. Buchholdt innsyn i dokumenter om den mye omtalte Skogstad-saken.

Karl M. Buchholdt klaget på avslaget og fredag fikk han et nytt brev i postkassa. Der skriver kommunen følgende:

«Levanger kommune har vurdert saken på nytt og kan ikke se at det har kommet noen nye momenter i saken som gir grunnlag for at kommunen skal endre standpunkt. Avslaget om innsyn opprettholdes derfor».

Politikeren skriver deretter følgende om saken i et innlegg på Facebook:

«Da har jeg fått nytt svar kommunen om innsynskravet i forhold til Dagsverket. Kommunen nekter meg å se papirene, dermed blir det Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som må avgjøre om dette er offentlige dokumenter»