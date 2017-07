Nå skal mobbing tas raskere

Nyheter

Nå kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom de mener rektor gjør for lite for å stoppe mobbing i skolen. Det betyr en innskjerping av dagens mobberegler i opplæringsloven. Allerede etter ei uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, skal eleven og foresatte kunne be Fylkesmannen om å vurdere om skolen har gjort det de skal ved mobbing. Regelverket tydeliggjøres også for å slå enda tydeligere fast at det er nulltoleranse mot mobbing på norske skoler.

Alle har plikt

Alle ansatte har plikt til å følge med og følge opp mobbing, og skoler som ikke gjør jobben sin kan møte konsekvenser.

– Hvis det er skoler som ikke følger opp og gjør noe med mobbing og andre krenkelser så kan vi gi tvangsmulkt i form av dagbøter, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til nrk.no .

Allerede en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolens aktivitetsplikt er fulgt opp. Aktivitetsplikt betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Ny lov

I den nye loven heter det: