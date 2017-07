Naboene gikk lei av musikksmaken

Nyheter

Naboer nært en privatadresse i Levanger sentrum fikk natt til mandag nok av musikkspillingen til en person i Levanger sentrum. Klokken 03.38 måtte politiet ta kontakt med en beboer i sentrumsområdet, som hadde altfor høyt volum på anlegget til å være midt på natten.

- Vi forsto det slik på naboene at det hadde vært jevnt med slike tilfeller utover sommeren. Vanligvis har folk en terskel for å ringe politiet, men nå hadde de visst opplevd det flere ganger, så i natt ringte de oss. Men det ordnet seg da vedkommende fikk tilsnakk fra politiet, for vi fikk ikke melding om at det var flere tilfeller i natt, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt.