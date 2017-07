Slik serverer man bløtkake på byggeplassen

Nyheter

- Vi tenkte vi skulle utfordre karene litt, så vi plasserte bløtkaken på innsiden av gjerdet til rivningsområdet, og sa deretter at de skulle få kake til kaffen hvis de klarte å flytte den med gravemaskin over til et bord på utsiden, sier daglig leder ved Innherredsbakeriet i Verdal, Jan Gunnar Olsen.

Kjell Lian AS holder for tiden på med rivning av Melvoldgården og Holmengården i Vektergata, hvor det etter hvert skal settes opp nye leiligheter.

Arbeiderne tok utfordringen på strak arm, og selv med en diger grabb klarte gravemaskinføreren å få kaka helberget over gjerdet og ned på bordet.

- Det var ikke ei stripe på den engang! Han som kjørte hadde full kontroll, sier Olsen.

En veldig fornøyd gjeng med arbeidskarer kunne deretter ta seg en kaffepause med lukket valnøtt. Utfordringen ble i tillegg dokumentert på video, og har nå over 6000 visninger på Facebook.

- Det er veldig artig at den har fått så mye oppmerksomhet, sier Olsen.

Hele videoen kan du se her: