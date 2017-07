Trøndere på grønt-toppen

Nyheter

Nesten ni av ti trøndere vil at barna deres skal vokse opp med gode miljøholdninger, viser en ny undersøkelse. Dette er den nest-høyeste andelen på landsbasis.

I en landsdekkende måling foretatt av TNS svarer hele 89 prosent av respondentene fra Trøndelag at de ønsker barna deres skal vokse opp med gode miljøvaner, for eksempel innen kildesortering. Det er nest mest i landet, bare slått av Sørlandet. Vestlandet havner neders i undersøkelsen, der 69 prosent sier at de vil ha barn med gode miljøvaner.

Så mange vil ha grønne barn

1. Sørlandet: 93%

2. Kvinner (nasjonalt): 89%

3. Trøndelag: 89%

4. Personer over 60 år: 87%

5. Personer i alderen 20-44 år: 86%

6. Personer i alderen 45-59 år: 86%

7. Østlandet: 86%

8. Nord-Norge: 85%

9. Oslo/Akershus: 83%

10. Menn (nasjonalt): 72%

11. Vestlandet: 69%

12. Personer under 30 år: 62%

(Kilde: TNS/Grønt Punkt Norge)

Tar bedre vare på kloden

På landsbasis svarer 81 prosent at de ønsker at barna får gode miljøvaner i framtiden. Sørlandet har flest foreldre som synes dette er viktig, men Trøndelag kommer på en god andreplass - tre prosentpoeng bak.

– Jeg har stor tro på at de som er barn og unge i dag kommer til å ta langt bedre vare på kloden enn foreldregenerasjonen har gjort. Folk på min alder er vokst opp i en tid der avfall ble kastet på fyllinger og giftig avfall ble gravd ned i skogen. Det var heller ikke mye kunnskap om menneskeskapte klimaendringer. Slik er det heldigvis ikke lenger, sier Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona.

Bare 7 prosent av trønderne i undersøkelsen svarer at det ikke er viktig at barna deres vokser opp med gode miljøvaner.

– Det virker som mange i Trøndelag forstår at vi er på vei inn i et grønt skifte som vil prege livene våre – og særlig livene til våre barn – i tiårene fremover. Hjelper du barna med å utvikle gode miljøverdier gir du dem en livskompetanse både de og resten av samfunnet vil ha stor glede av, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Menn og unge voksne mest skeptiske

Samtidig er det en tydelig forskjell mellom menn og kvinner i undersøkelsen. Hele ni av ti kvinner, men bare litt over sju av ti menn svarer at det er viktig for dem at barna deres får gode miljøvaner.

– Kvinner kommer som regel litt bedre ut av slike undersøkelser, men dette utslaget var større enn forventet. Kanskje det er flere kvinner som har et mer helhetlig perspektiv og ser at dette ikke handler om en moteting. Lærer du barna dine å ta hensyn til miljøet, lærer du dem samtidig å ta hensyn til andre og andres behov, sier Røine.

Grønn oppdragelse nyter bred oppslutning i alle aldersgrupper unntatt blant personer under 30 år. Bare 62 prosent av unge voksne synes miljø bør være en viktig faktor i barneoppdragelsen.

– Vår erfaring er at de yngste er veldig opptatt av miljøet. Så faller interessen litt i ungdomsalder og blant unge voksne, før den som regel kommer tilbake igjen senere i livet når du for eksempel etablerer familie, sier Rusken-general Jan Hauger.