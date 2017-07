Nyheter

Hanne Holthe Munkeby mener det er viktig at vi legegr merke til, og roser de som står på for at byen skal se fin og presentabel ut:

–Mange yter mens vi andre nyter!

Jeg traff to blide gutter i Kirkegata, ved Øverparken, i Levanger, her om dagen og som tok vel vare på byens blomsterprakt!

Så bra at det blir tatt vare på!