Hederspris til Knut Dahlen

Nyheter

Det var under et stilfullt arrangement nylig at Knut Dahlen tildelt Rotarys ærespris Paul Harris Fellowship (PHF). I Europa blir utmerkelsen brukt som en æresbevisning til personer som har gjort en spesiell innsats for samfunnet lokalt eller internasjonalt.

Prisen ble utdelt av avtroppende president i Skogn Rotaryklubb, Arve Brenne.

Knut Dahlen har vært medlem av Skogn Rotaryklubb siden 1989.

Han har vært president i klubben og han har innehatt mange viktige verv innenfor Rotary. Et typisk JA-menneske som stiller opp så snart han har hatt anledning.

Knut har gjennom flere år lagt ned et stort arbeid innenfor idrettsbevegelsen. I de senere årene har han gjennom Skogn Museumslag lagt ned mye arbeid i bevaringen av Ammestua på Alstadhaug. Han har også hatt en viktig rolle i tilknytning til de senere års Alstadhaugseminarer.