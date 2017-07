Slik bør du forberede deg til ferien

Nyheter

Godt å våttå om helsesøsterspalten En informasjonsspalte fra Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Levanger og Verdal kommuner.

Tjenesten består av jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og merkantil.

Spalten vil komme jevnlig og inneholde aktuelle nyheter for barn og familier.

Sikring i bil

Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge.

Barn bør sikres bakovervendt, helst til 4 år. Halvparten av barna feilsikres. Barn og airbag hører ikke sammen. Barn bør være minst 140 cm høye før de sitter foran en airbag. I bakovervendt barnesete er det livsfarlig. Ha aldri beltet bak ryggen eller under armen, og pass på å stramme beltene godt.

Følg bruksanvisningen for utstyret for sikker montering. Ved kjøp av barnesete anbefaler vi å ta med barn og bil til butikken, for å prøve om barnesetet passer i bilen.

Bruk alltid bilbeltet når du er gravid. Bilbeltet beskytter både mor og barn mot skader ved en eventuell ulykke. Som gravid er det ekstra viktig å passe på at beltet ligger under magen og er strammet. Diagonalbeltet skal ligge mellom brystene og på siden av den gravide magen. Det finnes produkter for gravide som styrer beltet ned under magen. De kan gjøre det mer behagelig å bruke bilbeltet.

Når du kjører bil bør du skyve setet så langt tilbake du kan. Sent i graviditeten er det best å være passasjer, og skyve setet så langt bak som mulig.

Vaksinering før reise

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 mnd. til land med pågående meslingutbrudd, anbefaler Folkehelseinstituttet foreldre å vurdere å framskynde MMR-vaksinasjonen(meslinger, kusma og røde hunder).

Det er stadig utbrudd av meslinger i deler av verden. Bare i januar i år ble det meldt ca. 500 tilfeller i Europa. I Belgia, Bosnia Hercegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Kasakhstan, Kirgisistan, Polen, Romania, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina er vaksinasjonsdekningen så lav at vaksine før reise bør vurderes. MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder.

Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen. Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 mnd. gammelt.

I Norge er det en høy vaksinasjonsdekning, og det er generelt ikke behov for å framskynde MMR-vaksinasjon til barn som skal oppholde seg i Norge.

Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være vaksinert. Dette bidrar til å redusere smittepresset mot de minste barna. Etter to vaksinasjoner i barnealder gir MMR-vaksinen livslang beskyttelse. Meslingevaksinen ble innført i Norge i 1969. Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger, at MMR-vaksine ikke er nødvendig.

Ta kontakt med helsesøster i god tid før avreise slik at barnet rekker de anbefalte vaksinasjonene. Dersom barnet blir vaksinert 2-3 uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

Solbeskyttelse

Sommeren er i gang og forhåpentligvis mange dager med solskinn. Når sola kommer er solbeskyttelse viktig for å unngå skader.

Barn skal ikke sole seg for å bli brune, og det er viktig å innføre solbeskyttelse tidlig slik at det blir en naturlig del av det å oppholde seg ute:

Solen er på sitt sterkeste mellom kl.11 og 15. Søk skygge for barnevogn og barneleik. Solhatt, solbriller og tett vevet klær, gjerne med farger gir god beskyttelse. Kroppsdeler som ikke er dekket av klær smøres med en neve solkrem med høy faktor ved hver smøring. Barn må gjerne bruke solkrem med fysisk filter som beskytter mot både UVA- og UVB stråler. Påfør med jevne mellomrom og etter hver bading.

Barn under 1 år bør ikke oppholde seg i direkte sollys.