Stepper inn på kort varsel

Nyheter

Førstkommende helg, den 14. til 16. juli vil Spelet om Kong Herlaug bli vist på utescenen i Frøvik på Leka. Med på rolleliste er i siste liten Tor Wibe fra Verdal kommet med.

– Han har på kort varsel hoppet inn og overtatt rollen som «Gudlaug Gamle» i Spelet om Kong Herlaug, på grunn av sykdom, skriver Elisabeth Helmersen i prosjektgruppa for Herlaugspelet i en pressemelding.

Spelet handler for øvrig om da Harald Hårfagre i sin samling av Norge kom til Namdalen, og skulle tvinge namdalingene til å underkaste seg Hårfagre. Kong Herlaug av Namdalen hadde høvdingsete sitt på Leka. Han ville slåss for friheten, men Hårfagres hær var overlegen. Etter mye drama ender det med at kongsbror Hrolaug går inn i forhandlinger med Hårfagre og ender som jarl, mens Kong Herlaug og hans følge lar seg levende begraves i Herlaugshaugen, fordi de ikke klarer tanken på å leve i ufrihet.

– Også i dag slåss Lekaværingene mot «makta fra sør» som vil bruke tvang til å slå sammen Leka med nabokommuner, skriver arrangøren selv på nettsidene om spelet.