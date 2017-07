Ukjent person tok seg inn i bopel mens eieren sto på badet

Nyheter

Klokken 01.30 natt til onsdag fikk politiet en telefon fra en privatadresse på Bruborg. Der hadde en kvinne oppdaget at uvedkommende hadde tatt seg inn i boligen mens hun sto på badet.

- Vedkommende var hjemme, og sto på badet. Da hun kom ut oppdaget hun at uvedkommende hadde vært inne i boligen og blant annet tatt et headset. Det ble funnet igjen på plena utenfor boligen, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Han sier at det kan tyde på at personen som tok seg inn i boligen var en forbipasserende.

- Personen har trolig sett at verandadøren sto på gløtt, men vi vet ikke hvem det er. Politiet har vært på stedet, og det er klart at det er ubehagelig å oppleve at noen er inne i boligen din, sier Reinsborg.