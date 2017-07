Bedring for Kværner

Nyheter

Resultatet er påvirket av bonuser knyttet til at flere prosjekter er i ferd med å ferdigstilles.

– Mange av våre kontrakter inkluderer bonuser for å levere god kvalitet og for å overholde milepæler, spesielt mot slutten av prosjektene. Dette betyr at vi noen kvartaler ser betydelige svingninger i våre resultater. I andre kvartal er resultatet påvirket av både slike bonuser og kvalitetsforbedringer som reduserer våre kostnader, sier konsernsjef Jan Arve Haugan.

Selskapet hadde driftsinntekter på 1,5 milliarder kroner, en nedgang fra drøyt 1,8 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble 193 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i samme periode i fjor.

Kværners ordrebok var på drøyt 9 milliarder kroner ved slutten av andre kvartal, mot nesten 10,2 milliarder kroner ett år tidligere.

– Vår ordrereserve er et godt grunnlag for å forfølge nye kontraktsmuligheter. Vi ser nå flere prosjekter å by på, sammenlignet med markedet for et år siden, sier Haugan.