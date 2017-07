Innherred omdisponerer mest landbruksjord

Nyheter

På landsbasis går andelen omdisponering av jordbruksareal til andre formål enn landbruk ned. I Trøndelag stiger andelen, og i fjor ble det omdisponert totalt 1.708 dekar dyrkajord i nord- og sørfylkene. Melhus, Trondheim, Malvik og Rennebu omdisponerte mest jordbruksareal i fjor med 697 dekar, noe som er over det dobbelt av Trondheim. I Nord-Trøndelag er det Steinkjer, Snåsa, Stjørdal, Levanger og Verdal som omdisponerer mest areal, i all hovedsak på grunn av at arealet skal brukes til ny E6 og fylkesvei 17.

Likt i Levanger og Verdal

I Levanger ble det omdisponert 20 dekar jord, mens Verdal fulgte like etter med 18 dekar. Stjørdal omdisponerte 30 dekar, mens Steinkjer omdisponerte 73 dekar.

- Vi ser nå at det særlig er samferdsel som er og blir de største utfordringene for jordvernet framover. I tillegg til at jordvernet må få betydning i de store samferdselsprosessene, må kommunene, i tråd med Nasjonal jordvernstrategi, bli enda strengere på bolig, næring og fritid. Jeg vil gi honnør til Fylkestinget i Nord-Trøndelag som nå nettopp også har satt fokus på dette. Nå gjelder det for kommunene å følge opp. Det må fattes ansvarlige beslutninger lokalt som gjør at målet kan nås nasjonalt. Kommunene må dermed styre by- og tettstedsutviklingen på en slik måte at dyrka jord ikke bygges ned. Allment aksepterte prinsipper for god byutvikling er blant annet fortetting, transformasjon, bygge tett, bygge innover, oppover og nedover, sier landbruksdirektør i Nord-Trøndelag Kirsten Indgjerd Værdal i en pressemelding hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Mer nydyrking

Arealer godkjent for nydyrking fortsetter imidlertid å gå opp. 21.612 dekar ble godkjent for nydyrking i 2016. Dette er 3.473 dekar (20 prosent) mer enn i fjor. Hedmark er det fylket som har godkjent mest areal for nydyrking i 2016, med 3.989 da, etter det kommer Nord-Trøndelag med 2.858 da og Oppland med 2.511 da. I Sør-Trøndelag ble det godkjent nydyrket 1.821 da.