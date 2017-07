Tar søppelsak til kommune-styret til høsten

Nyheter

I kommunestyremøtet 27. september tar Frp opp en egen interpellasjon om urimelig søppelavgift. Partiet vil da foreslå å frita Ella og Jorulf Nordli i Halsan fra å måtte betale for hytte- og fritidsrenovasjon for en fraflyttet eiendom, hvor Jorulfs mor bodde inntil hun flyttet inn i en omsorgsbolig i 2014. Siden har de måttet betale for renovasjon, selv om huset ikke er i bruk. Innherred Renovasjon har også hentet inn dunkene, og krever 1.300 kroner i året i renovasjonsavgift.

Levanger Frp mener at Levanger kommune kan gi fritak for klart urimelige avgifter innen renovasjon, som en av ti eierkommuner bak selskapet.

–Er ordføreren enig i at Ella og Jorulf Nordli har betalt en pålagt urimelig søppelavgift, ifølge forskriftsparagraf 2.6 og at interpellasjonen tas opp til debatt med påfølgende avstemning? spør Janne Jørstad og Harald Berg i den skriftlige interpellasjonen.

Innlegg Når alle er med går gebyret ned Ledelsen i Innherred Renovasjon forklarer bakgrunnen for hytterenovasjonsordningen.

Frp forslår i interpellasjonen å gi ekteparet fritak for søppelavgiften, samt å tilbakebetale de utgiftene de har hatt siden 2014. De foreslår også følgende formulering for en endring i regelverket:

–Som en av ti deleiere av Innherred Renovasjon, vil Levanger kommune vedta å evaluere og oppgradere forskriftene til Innhererd Renovasjon, slik at ingen i fremtiden blir belastet med avgifter grunnet urimelige søppelavgifter.

Innherred Renovasjon kan i utgangspunktet gi fritak for renovasjonsavgiften dersom det blir dokumentert at en bolig er ubeboelig og at avgiften er klart urimelig. Da må eiendommen være ubebygd eller i en slik forfatning at den ikke er beboelig, ifølge dagens regelverk. Innherred Renovasjon har også svart at de ikke har hjemmel til å gi fullstendig fritak på annet grunnlag.