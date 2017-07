Ørmelen skole har også fått gjennomgå

Nyheter

Etter at vi la ut saken om at Sandheim Terasse på Ørmelen i Verdal tirsdag kveld ble tagget på , tipset en leser om at Ørmelen barneskole også hadde fått samme behandling.

Det kan virke som det er samme gjerningsperson(er) som har besøkt både sameiet og barneskolen, da de etterlater seg samme "underskrift", som er bokstavene OSWIB.

Det er derimot gjort en større tagge-jobb på barneskolen og en hel vegg ved inngangen til gymsalen har fått noen mindre fine ord på seg.

- Vi har fått melding om hendelsene, men har foreløpig ikke hatt anledning til å se noe nærmere på saken. Det ligger ting her som vi må følge opp, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørnar Vikan til Innherred.no.