Dette skjer på Innherred i helga

Nyheter

På dagtid lørdag kan man ta ferja over til Ytterøy og være med på den tradisjonelle bygdadagen på bygdetunet. Her kan man kose med dyra, være med på mange ulike aktiviteter og spise skjeblakak og andre godsaker. Her kan man også være med på hesteskokasting i kvalifiseringsrunden til levangermesterskapet i hesteskokasting.

Lørdag kveld er det Norsk på Norsk - sommerfest i bakgården på Talia. Dette var et godt besøkt arrangement i fjor og arrangøren håper selvsagt at mange tar turen også i år.

Søndag kan man være med på guida omvisning i skulptur- og installasjonsutstillingen på Staup, Levangernesset.

Det arrangeres også mini pilegrimsvandring fra Munkrøstad via gravhaugene til Munkeby gamle kloster, og på sommeråpent på Brusve i Levanger kommer Shadows-gruppa i Tores orkester, Loftsgubban med Anton Hegdal. Brusve har åpent flere søndager sommeren igjennom, og har også en egen museumsdreng på tunet.

Og skulle man være i det religiøse hjørnet kan man dra på Drop in-dåp i Vuku kyrkje klokken 13 søndag. Dette ble også arrangert sist helg, med ei som kom innom og døpte seg denne dagen.

Ifølge Yr kan det bli sol og opptil 18 grader på lørdag, mens søndag kommer regnet tilbake og vi er nede på 16 grader maks, skal man tro værmeldingstjenesten.