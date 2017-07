Drømmetrekning for LFK

Nyheter

Som om ikke interessen for Rosenborg Ballklub var stor nok fra før ble det tidligere denne uken informert om at RBK ville hente hjem det unge keepertalentet Julian Faye Lund fra sitt låneopphold i Levanger FK om europasuksessen for RBK ble et faktum.

Les mer om Europa-avtalen mellom RBK og LFK .

Etter 1-1 borte mot F.C. Dundalk begynner storlaget i Trondheim å øyne håp om å spille fotball sammen med de store guttene ute i Europa.

Nå har det seg slik at dagens trekning av den tredje kvalifiseringsrunden i Champions-League avslører at veien videre for RBK i Europa kan bli hardere enn ønsket. Rosenborg møter nemlig vinneren av oppgjøret mellom Linfield F.C. og stormakten fra Skotland, Celtic F.C.

LFK og resten av fansen kan allerede begynne å krysse fingrene for at fotballgudene er med dem og at Faye Lund får fortsette å holde buret rent for Levanger FK i OBOS-ligaen, istedenfor å sitte i Trondheim som tredjevalget i troppen.