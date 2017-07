Mange hyllester og gode minner

Nyheter

Gladsak fra helseomsorgen . Innherred kunne sist lørdag fortelle om Reidar Kjesbu (89) som kom med en kasse blomster til hjemmetjenesten på Staup. Det har han også gjort tidligere, en gest og takk for den gode jobben som tjenesten gjør. Å gi vekk blomsterkasser er blitt en måte å takke for all hjelpen han og hans avdøde kone Sigrid har fått gjennom årene.

Junior Strugstad tar tak . Erik Strugstad flytter hjem til Levanger og skal bistå senior med restaurantprosjektet på Brygga. Junioren sier følgende til Innherred om sin far Knut: - Han begynte på hele prosjektet før vi hadde bestemt oss for å flytte. Jeg støttet ham imidlertid hele veien. Jeg synes ikke det var han verdig at det skulle bli slutt på en slik måte som det ble på Backlund.

Nå har ikke far og sønn helt blitt enige om hvordan rollefordelingen skal bli mellom de to, men det er en tydelig stolt Knut Strugstad som er glad for at sønnen nå har bestemt seg – og det er ikke bare fordi han har med et barnebarn på lasset.

Storsjøjubel. Jentene fra Stiklestad og Vuku kunne juble for gull i Storsjøcupen. De slo sine jevnaldrende fra Vinne i en dramatisk finale i Østersund. - Denne cupen er et prakteksempel på en fotballturnering som omfavner bredde, der idrettsgleden står i fokus, oppsummerer Innherreds innspark-kommentator: «Så la nå barna gjøre det de elsker: å spille fotball! Heldigvis ser vi at de aller fleste som løper rundt omkring på fotballbanene i Østersund storkoser seg. Storsjøvupen er ei vidunderlig uke, fullspekket med moro på og utenfor banen. »

Skott-hyllet. Verdal skotthyllklubb markerte sitt 80-årsjubileum med jubileumsturnering. Omtrent tjue personer deltok, og samlet seg til en prestisjetung runde med skotthyll. Et brukbart antall, mener Kjell Vestrum, styreleder i Verdal skotthyllklubb. Men han kunne godt kunne tenkt seg flere. Til slutt vant Birger Wibe (senior), Terje Hovdal (veteran 2), Nils Nilsen (veteran 3), Brit Grip (kvinner) og Odd Halseth (Veteran +80).

Jordbærbaron. Jordbærbonde Lorns Aunsmo på Skogn håper på å levere 40 tonn jordbær i sommer. Sist søndag gikk startskuddet for jordbærsesongen. og de første trønderbærene fra Hoem gård på Skogn gikk ut i salg fra gården til Coop-butikker. Aunsmo kan fortelle at på en vanlig dag kommer 50 kunder innom. De handler i snitt for 400 kroner hver. I høysesongen kan det dobles.