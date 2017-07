Oppsiktsvekkende lasteskip utenfor Fiborgtangen

Nyheter

Tidlig i dag formiddag ble det observert et uvanlig syn på fjorden utenfor industriområdet på Fiborgtangen i Skogn. Et så stort skip militærskip er ikke hverdagskost å se i Levanger-området.

Innherred har fått informasjon fra Forsvarets operative hovedkvarter, ved talskvinne Elisabeth Eikeland, om at det dreier seg om et amerikansk lasteskip fra den amerikanske marinen.

Skipet lyder under navnet USNS Button og er ikke mindre enn 200 meter langt. Årsaken til at skipet har tatt seg inn i de norske fjordene er ikke av dramatisk karakter, men heller en del av et seilas hvor den amerikanske marinen skal lære seg det norske farvannet å kjenne.

– Den norske kysten med sine fjorder, skjærgårder og strømmer er annerledes enn hva de er vant til hjemme i USA, skriver Eikeland til Innherred.

Skipet er mulig å få øye på om man passerer Fiborgtangen, men det er ukjent hvor lenge det blir liggende før seilasen fortsetter videre.