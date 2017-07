Steinkjer-kvinne obduseres fredag ettermiddag

Nyheter

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser politiet at det var en kvinne i 50-årene som ble funnet død fredag formiddag.

Politiet har etter flere undersøkelser pågrepet to personer, en mann og en kvinne, som er bosatt i Steinkjer. De skal ifølge politiet tilhøre samme rusmiljø. De er nå siktet for overtredelse av straffelovens § 281 – for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og vil inntil videre bli sittende i varetekt. Anders Kjøren og Eli Anne Krystad er oppnevnt som forsvarere til de to siktede.

Den avdøde kvinnen blir obdusert fredag ettermiddag og politiet fortsetter sin etterforskning av saken gjennom helgen, skriver de i pressemeldingen.