Vil bli rådmann i Namsskogan

Det er Namdalsavisa som har publisert navnene på de som har søkt på jobben som Endre Skjervøs etterfølger.

Søknadsfristen på den andre søkerrunden gikk ut i juni, og totalt er nå 17 navn på lista.

Blant dem er verdalingen Lars Gunnar Marken (34). Han bor for tiden i Rørvik og jobber for voksenopplæringa i Vikna. Han har tidligere jobbet for Venstre, Høyskolen i Nord-Trøndelag og vært mottaksleder. Han har også sittet i kommunestyret i Verdal, Innherred Samkommune, plan,-og utviklingskomiteen og vært leder for kontrollkomiteen i Verdal, skriver Venstre.no .