Nå skal «Norsk på norsk» slå fjorårets suksess

Nyheter

- Det er solgt over 450 billetter, og nå er det bare rundt 100 igjen, sier Torfinn Hofstad når Innherred møter bandet før konserten lørdag kveld.

Bandet bestående av Odd Martin Valsø Nestvold, Peter Tromsdal, Bjørnar Hermann, Fredrik Haugen, Thomas Anfinnes og Torfinn Hofstad, ble satt sammen for anledningen i fjor, og nå er de klare for nok en kveld med norske slagere . I fjor ble 450 billetter lagt ut for salg, og utover de sene kveldstimene var det kø for å komme inn på konserten. I år ser det derimot ut som bandet klarer å toppe fjoråret.

Det er norske slagere som gjelder denne lørdagskvelden, deriblant sanger fra Anders Jektvik, DDE, Åge Aleksandersen, Di Derre, Øystein Sunde, Odd Nordstoga, Vamp og Hellbillies.

- Det ligger an til å bli kjempestemning her, sier bandet.

Møtte opp tidlig

Noen av festdeltakerne var på plass tidlig for å nyte at sola faktisk tittet frem i Verdal. Slik var det ikke forrige helg, da «Solen i ögonen» ble arrangert, men folk var likevel i godt humør da «Fångad av en stormvind» kom på .

Blant de som hadde møtt opp tidlig var Ole Morten Helden, Even Kluken, Robert Stornes, Fredrik Skrove, Christian Indgaard og Erik Kvelstad.

- Vi var her i fjor også og gleder oss til bra stemning og konsert i kveld, sier Helden.