Personbil mistet campingvogn på E6

Nyheter

Tafikkuhellet skjedde på E6 ved Fiborgtangen i Levanger like før klokken 17.00 lørdag ettermiddag.

- En personbil med campingvogn var på vei sørover da vogna løsnet fra bilen. Det skal i den forbindelse ha blitt noen materielle skader på både bilen og vogna. Sjåføren, som er en mann i 70-årene, kom uskadd fra hendelsen, sier operasjonsleder Bjørnar Viken til Innherred.no.

Uhellet førte til redusert fremkommelighet i en kort periode, men like før klokken 18.00 melder Vegtrafikksentralen at stedet er ryddet og at trafikken igjen går som normalt.

- Både bilen og vogna har blitt dratt ut av vegbanen nå, sier Viken.

Politiet oppretter ikke sak på forholdet.