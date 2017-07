Kjørte av veien på Røra

Nyheter

En person er involvert i ulykken, skriver politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.

Hendelsen skjedde like før klokken 13.00 søndag formiddag, og nødetatene rykket ut til stedet. Føreren skal ha vært våken da ambulansen ankom, men hadde smerter i en arm. Vedkommende fikk behandling på stedet og klokken 13.40 melder politiet at de har avhørt personen og at han blir kjørt til legevakta.

Ulykken skjedde på E6 mellom bensinstasjonen på Røra og Røra fabrikker. Ifølge vår fotograf på stedet havnet motorsykkelen i en kornåker ved veien. Det er 60-sone på stedet.