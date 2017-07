Bruket gjødsler skog og mark

Nyheter

Gjødslingen foregår med helikopter, og er en helautomatisert operasjon etter en nøyaktig kartfesting av hvor det er aktuelt å gjødsle. På Værdalsbruket vil dette ta et par dager. Firmaet som står for selve gjødslingen er Pegasus Helicopter men i samarbeid med Naturpartner som er ansvarlige for kontakt med skogeier og for å finne oppdrag.

Fremskynder hogst

– For Værdalsbruket sin del er det et viktig moment at man ved gjødsling av riktig type bestand, kan fremskynde hogstmodenhetsalderen, forklarer skoginspektør Rune Gudding i Værdalsbruket AS.

I en fase hvor mye av skogbruket i Trøndelag er i en situasjon hvor man venter på at kulturskogen skal bli hogstmoden, kan man korte ned ventetiden ved gjødsling.

– Dette er viktig for å sikre økonomien til skogeier, men også veldig viktig for skogindustrien i Trøndelag som selvfølgelig ønsker mest mulig lokalt skogsvirke i sine produksjoner.

Mer gjødsling

Sommeren 2016 ble det innført tilskudd på skoggjødsling, og gjødslet areal ti-doblet seg i Norge. Det meste av gjødslingen i 2016 ble gjennomført på Østlandet. Nå er turen kommet til Midt-Norge og det er anslått at det i Trøndelag skal gjødsles ca 10000 daa i 2017.

I år er det i hovedsak større eiendommer i Trøndelag som har meldt sin interesse, men det er mål om å få organisert gjødsling også for mindre skogeiere på sikt.

Klimaeffekt

Skoginspektør Rune Gudding redegjør slik for den klimamessige gevinsten som gjødslingen skal føre til: - Det er friske og godt stelte gran- eller furubestand på middels rik mark, omtrent 10 år før bestandet avvirkes, som det prioriteres gjødsling på. Effekten får man også på yngre skog, men det er viktig å gjødsle stabile bestand med mye barmasse og godt utviklet rotsystem. Da får man maksimal utnyttelse av gjødseleffekten. Gjødseleffekten varer i 8-10 år, og i løpet av denne perioden regner man med å få en tilvekst på ca 1 m3/daa. Dette vil ikke bare gi økt avkastning, men gir også en meget gunstig klimaeffekt ved at det vil bindes mer CO2.

Utslippet av CO2 ved selve helikopterspredningen utgjør bare 2 % av det CO2-et som bindes ved økt tilvekst. All energien som medgår til produksjon og spredning av gjødsel er om lag 10 % av energimengden i tilvekstøkningen. Så klimamessig er gjødsling et meget gunstig tiltak.

Buffersoner

I forbindelse med kartfestingen er det også strenge krav til buffersoner mot vann og vassdrag for å unngå avrenning av gjødsel. I tillegg blir det beregnet god avstand til mulige hekkelokaliteter og andre viktige miljøområder i skogen. Dagens GIS-teknologi muliggjør en planlegging og gjennomføring med meget høy detaljgrad, og er med på å sikre at tiltaket treffer på optimale områder for gjødsling uten å ha negativ innvirkning på miljøet.