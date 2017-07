I dag er lokalavisa å finne i nye lokaler i Verdal

Nyheter

Etter over 20 år i Framgården i Møllegata flytter lokalavisa over jernbanelinja og inn i Sparebank1 SMN-bygget på Verdalsøra.

–Vi har hatt behov for å modernisere oss og få noe nytt. Det har jo også litt med sammenslåingen å gjøre. Med nye lokaler blir vi ikke Verdalingen lenger, men Mediehuset Innherred, sier daglig leder Odd Arild Sandnes i Innherred.

30. mai 2015 slo Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen seg sammen. Den nye lokalavisa har fram til nå holdt til i Verdalingens gamle lokaler i Framgården. Samtidig har man beholdt Levanger-Avisas lokaler i det gamle bankbygget i Kirkegata i Levanger.

Avisa vil fortsatt beholde lokalet i Levanger og være til stede der.

Til sammen 18 personer arbeider i Innherred i dag.

–Leserne vil nok ikke merke mye av flyttinga. Men det har jo en del å si for hvordan vi framstår. Nå flytter vi inn i helt moderne lokaler, og det vil føre til et bedre arbeidsmiljø. De fleste leserne har jo uansett ikke fått med seg hvor vi har sittet hen. Etter to år blir folk overrasket av å høre at jeg sitter på kontor på Verdal, sier Roger Rein.

I 2. etasje

Avisa flytter inn i 2. etasje i bankbygget. Det er Berg Eiendom i Levanger som eier lokalene. Lokalene er pusset opp, og de ansatte skal ta plass i en åpen kontorløsning, supplert med stille- og møterom.

–Vi trenger nok august på oss for å komme helt på plass. Etter hvert vil vi ordne med en offisiell åpning, sier Odd Arild Sandnes.

Fredag blir første dag med åpent kundemottak. Sandnes sier at kunder uansett skal bli tatt imot, men at det nok vil være en innkjøringsperiode før man er skikkelig på plass.

Avisa vil disponere om lag 300 kvadratmeter i 2.-etasjen. I 1.-etasjen holder Sparebank1 SMN til, og bankens regnskapskontor vil også ha lokaler i en annen del av 2.-etasjen. I 3.-etasjen finner man advokat- og tannlegekontor.

–Det blir bra å flytte inn her, og jeg tror de fleste gleder seg til nye lokaler. Vi begynte jo prosessen når vi slo oss i lag, då det går unna kan du si. Vi har vært effektive, spøker Odd Arild Sandnes.