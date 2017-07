Trolig overdose, ikke drap

Nyheter

Kvinnen som ble funnet død i Steinkjer fredag, døde trolig av overdose, sier etterforskningslederen. Dermed svekkes mistanken mot de to som er siktet for drap.

– Per nå tyder ting på at dette er et overdosedødsfall og ikke noe kriminelt. Men vi er ennå åpne, og det endelige svaret vil vi først få når den endelige obduksjonsrapporten foreligger, sier etterforskningsleder Erik Mørkved til NRK .

Det vil ta om lag en måned før den endelige obduksjonsrapporten er klar.

– Den vil fastslå om dødsårsaken skyldes en medisinsk årsak, overdose eller om det er noe kriminelt som ligger bak, sier Mørkved.

Politiet løslot de to siktede lørdag kveld. Begge er fortsatt siktet for uaktsomt drap og de vil bli avhørt på ny. Begge nekter straffskyld.

Fredag morgen fant ambulansepersonell en livløs kvinne i en leilighet i utkanten av Steinkjer sentrum. De forsøkte livreddende førstehjelp, men hun ble erklært død på stedet.

Samme dag pågrep og siktet politiet en mann og en kvinne fra det samme rusmiljøet som kvinnen tilhørte.

