Fellingslaget sto klart for å felle bjørn

Nyheter

Innherred samkommune klager på vedtaket til Fylkesmannen 29. juni, der det gis avslag på søknad om forebyggende skadefelling av bjørn i Tromsdalen i Verdal. Det står i et brev sendt til Fylkesmannen 13. juli.

«Søknad om forebyggende skadefelling ble sendt etter at det var dokumentert med viltkamera at en bjørn befant seg i beiteområdet for sau i Tromsdalen i Verdal. Søknaden ble sendt uten at det var dokumentert tap av sau. Dette ble gjort ettersom kommunen mente at sjansen for en vellykket felling var større dersom man ikke sendte personer inn i terrenget før man iverksatte et fellingsforsøk. I dette tilfellet var vi kjent med posisjonen til bjørnen ca. kl. 01:00 – 02:00 natt til 29. juni 2017. Dersom det hadde blitt gitt tillatelse til felling, ville fellingslaget hatt en reell mulighet til å felle bjørnen. Kommunen hadde mannskaper fra fellingslaget som stod klare til å dra ut på kort varsel for å forsøke ringe inn bjørnen og gjennomføre et forsøk på felling.», står det i klagen.

Forsøkte i mai

Samkommunen skriver at man flere ganger i løpet av våren har anmodet Miljødirektoratet om å ta et ekstraordinært uttak av bjørn i Levanger og Verdal.

Det ble gitt tillatelse og gjort et forsøk på å felle bjørn 9. og 10. mai, uten resultat.