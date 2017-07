«Børnet» i Verdal sentrum

Nyheter

Noen bilister skal ha lekt seg i Verdal i går kveld, rundt tiden. Ifølge operasjonsleder Arild Syvertsen ved Nord-Trøndelag politidistrikt hadde de «børnet» – eller driftet – rundt omkring på et sted i sentrum.

Politiet dro ut til stedet og var der omtrent 20 minutter etter meldingen kom inn. Da var det stille og rolig på stedet, og ingen «børnere» å se.

– Slike ting foregår jo som regel i veldig korte perioder, kommenterer Syvertsen i politiet.

– Men det er til veldig stor sjenanse for dem som må høre på. De som holder på slik, må kjenne til konsekvensene. Blir de tatt, ryker førerkortet fort. Vi er klar over at folk holder på slik, og skal prøve å følge det opp. Konsekvensene kan være store, legger han til.