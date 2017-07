Nyheter

Utrykningspolitiet (UP) hadde en laserkontroll i Håkon den VII allé i Verdal onsdag, mellom klokken 10.00 og klokken 12.00. De sto i 40-sonen, og delte totalt ut åtte bøter i løpet av disse to timene. Sju for hastighet, én for manglende bilbelte. Bilisten med høyest hastighet kjørte i 62 kilometer i timen. Det skriver politiet i Nord-Trøndelag på sin Twitter-konto.