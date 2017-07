Full sprut under jernbanebrua

Nyheter

Torsdag morgen måtte trafikanter på fylkesvei 757 i Verdal kjøre gjennom store vannmasser under jernbanebrua.

– Det er nok grunnvannspumper som har stoppet opp. Det er Vegvesenets ansvar og Veidekke er på stedet for å ordne opp, sier teknisk vakt Frode Forfang i Verdal kommune til Innherred i ni-tida torsdag morgen.

Forfang sier at det har skjedd flere ganger at det kommer opp vann i veibanen her.

– Det skjer ganske fort at det kommer vann der. Pumpene ligger under grunnvannsnivå. Det har jo også vært mye vann i grunnen da det har vært veldig mye regn, sier Forfang.