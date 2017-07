Hærmenn for en sommer

Nyheter

1 Ferjeforlatt . Ytterøyningene, arbeidere og hyttefolk fortviler over dårlig kapasitet på ferja MF Ytterøy. Mye aktivitet på øya i Trondheimsfjorden fører til stor trafikk, og fulle ferjer.

Mange har den siste tiden blitt stående igjen på land, da avgangene har vært fulle.

Bedre har det ikke blitt da det sist helg skal ha blitt praktisert nye regler for hvor mange biler som kan tas med. Nå stables det tre rader med biler, mot fire tidligere. Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos Sjø viser til regelverket som er satt. Ferjeselskapet sier at det har et øye åpent med tanke på innkjøp av større ferje.

2 Spel åt mæ. Interessen for å bidra under olsok og til oppsetningen av Spelet om Heilag er fortsatt stor. I løpet av 14 dager utfører frivillige 10–12 årsverk.

Også nye landsmenn kommer til i Spelet. Rohullal Ramazani (17) og Erfan Mohammadi (22) fra Afghanistan skal være hærmenn i år. Søndag kveld troppet de opp på sin tredje øving. Skuespiller og årets konge Trond Espen Seim ønsket guttene lykke til.

–Det er bedre å være to, slo guttene fast om det å bli med i utendørsteateret.

3 Sommerjobb på hjul. Levanger kommune satser stort på miljøvennlig transport, og årets sommervikarer har blitt utstyrt med elsykler.

Ikke alle sommervikarer har førerkort, og istedenfor at ansatte må kjøre dem rundt, er det kjøpt inn ellastesykler til frakt av både utstyr og folk.

Elise Svendgård, Sigrid Nordbotten og Liv Bente Strøm hadde første dag på jobb ved avdelingen Kommunalteknikk på mandag, og syntes det var uvant, men artig å sykle på elsykkel

4 Rett i dass. Verdal kommune får problemer med avløpsrør når innbyggerne hiver søppel i do. Det har nemlig blitt et stort problem. Spesielt lager fiberkluter mye trøbbel i rørene.

Teknisk vakt Frode Forfang i Verdal kommune har tatt bilde av hva folk skyller ned i do.

– Bildet viser fiberkluter, bind, tamponger med mer. Det har vært en økende bruk av fiberkluter til all slags rengjøring de siste årene, og disse fiberklutene er svært sterke og legger seg i avløpspumpene og forårsaker tilstopping, sier Forfang.

Han sier at alt som ikke løses opp i vann skal kastes gjennom renovasjonsordningen eller leveres på gjenbrukstorget.

5 Stang ut. NTE fornyer ikke sponsoravtalen med Levanger Håndballklubb. Sponsoransvarlig Dagfinn Brendmo i NTE sier at selskapet nå i stedet velger å bruke penger på barne- og ungdomsidretten.

LHK fikk beskjeden i juni, og sliter allerede med økonomien. Styreleder Bjørn Sivert Woll i LHK sier at det er alvorlig at NTE trekker seg. Ikke minst med tanke på spillerjakt.

–Men vi jobber ufortrødent videre, sier han.

