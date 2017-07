«Når vi innser at det største vi har å frykte, er frykten i seg selv, da synker våpnene maktesløst ned»

Nyheter

Dette er talen Jannik Johansson, tidligere AUF-leder i Verdal, holdte under 22. juli-markeringen på Levanger lørdag. Den er skrevet av ham selv, og gjengis her i sin helhet:

Det er aldri lett å snakke om ting vi har mistet, eller om det som tok det fra oss. Det er heller ikke enklere å lytte til. Likevel kan ingen av delene måle seg med usikkerheten, sorgen og ikke minst frykten vi følte som ofre, pårørende eller nordmenn for seks år siden. Det vi alle var, har vært og er, er mennesker.

Under en blodig krig marsjerte en tropp med kalde, livredde og trette soldater gjennom en landsby. Regnet pøste ned, og folket som samlet seg rundt visste at de marsjerte mot sin sikre død. Noen spurte: «Er de våre sønner? Eller deres?»

Etter en lang stillhet, var svaret kontant: «Hva har det egentlig noe å si?»

Vi følte ikke bare sorg og frykt den 22. juli. Mange av oss ble også sinte og kanskje også innerst inne hevnlystne som et resultat av meningsløst påført sorg og frykt. Det er naturlig, som sagt er vi mennesker. Handlingene som ble utført rammet ikke bare de det direkte angikk. Det var en forbrytelse mot menneskeverdet. Det var et angrep på oss alle.

Men det som skiller oss fra dem som vil oss vondt, er at vi ikke lar oss bli styrt av disse følelsene. Vi valgte heller å finne styrke i verdiene vi deler, og som legger grunnlaget for alt Utøya som fenomen er bygget på. Verdier som solidaritet, nestekjærlighet og rettferdighet. Ikke hat og kortsiktig vinning. Verdier som var godt integrert i de modige sønnene, døtrene, søsknene, vennene og kameratene våre som ble fratatt alt, men som også ville vært stolt over hvordan vi taklet situasjonen. Den voldsomme tragedien var kanskje vår mørkeste time, men det ble også vårt stolteste øyeblikk da vi trosset frykt og hat for forståelse og demokrati.

Til tross for den uvirkelige ondskapen som be avslørt den 22. juli, fikk vi også se den sanne styrken i det norske demokratiet. Hendelsene i Utøya og Regjeringskvartalet viste oss at når vi står samlet og innser at vi har mer til felles enn det som skiller oss, da er vi sterke. For det er ingen ting på jorda som er svakere enn et enkelt menneske, men i forening så kan vi flytte fjell. Når vi innser at det største vi har å frykte, er frykten i seg selv, da synker våpnene maktesløst ned. La oss sørge, men aldri svekkes; La oss heller lære å bli sterkere.