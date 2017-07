Vuddudalens amerikanske diner kommer best ut i veimat-test

Nyheter

Magasinet Motor har testet 115 spisestreder gjennom vårt langstrakte land for å kåret Årets veimat 2017. På Innherred har de testet tre: Pick-up café (Åsen), Kjells kro (Levanger) og AsiaNor-kro (Verdal). Av disse var det førstnevnte som kom best ut. Den amerikanske dineren i «Vuddu valley», altså Vuddudalen, fikk 76 poeng. Kjells fikk 75, mens kroa på Verdal fikk 70.

«Leken»

Testvinneren ble Haukeliseter fjellstue i Telemark, som fikk 93 poeng. Magasinet har også gitt grundige begrunnelser for poenggivningen. Dineren i Vuddudalen kaller de «leken», og skriver følgende:

– Det skal mye til for ikke å la seg sjarmere av denne lekne dineren. Maten er amerikansk nok, selv om den ikke akkurat er noe å danse jitterbug over.

For førsteinntrykket gir anmelderne Pick-up café ti av ti poeng, men i kategorien for hvor mye hjemmelaget mat man serverer, får de bare fem. Du kan lese hele testen av dineren her .

Ikke imponert over Verdal-besøk

Kjells kro skårer jevnt og relativt høyt på alle testbarometere, men når likevel ikke opp til Vuddu-dinerens poengsum.

– En hederlig og grei veikro uten de store overraskelsene, er beskrivelsen Motor tyr til for å gjenspeile deres besøk på Gråmyra i Levanger.

AsiaNor-kro , også kjent som Verdal kro, er nok spisestedet på Innherred magasinet er mest kritisk til – noe som også fremgår av poengsummen.

– Vi blir møtt av en plakat som anbefaler salt kjøtt og kjøttkaker - og en forferdelig lukt. Hadde de ikke vært såpass kjølig ute, ville vi ha flyttet oss ut, skriver Motor. Verdalskroa skårer dog høyt på både meny, hjemmelagd mat og pris, men får trekk for service, barnevennlighet og førsteinntrykk.