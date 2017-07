Ber bilister sakke ned farten

Nyheter

Hver dag frem til søndag 30. juli skal de 13 hestene som er med i spelet ris fra Sandslia ridesenter og frem til Stiklestad. For at dette skal gå smertefritt, ber rideinstruktør og hesteansvarlig under spelet, Marit Aarset Grønn, bilister om å sakke ned farten og være oppmerksomme.

- Vi rir fra Sandslia cirka to timer før spelet starter, også ris hestene hjem like før forestillingen er ferdig, sier Grønn.

Frivillig arbeid

Det er Hestenemnda som har ansvaret for at dyrene har det bra og at sikkerheten rundt dem ivaretas.

- Denne gjengen legger ned mye innsats under spelet. De jobber frivillig og bruker store deler av dagen sin på å stelle og ri hestene. Dette er veldig flinke ryttere som sørger for å bringe dem trygt fra og til Stiklestad, sier hun.

Grønn påpeker at de fleste bilister er flinke til å sakke ned farten, men at det tidligere har vært noen skumle forbikjøringer.

- Det er også noen som tuter når de kjører forbi, og selv om disse hestene er godt vant til lyder, er det unødvendig, sier hun.

Får ikke ri på gangvei

Hesteryttere blir regnet som kjørende i trafikken, og har dermed ikke lov til å ri på gangveier.

- Det blir ei ganske lang rekke i veien, så da er det viktig at folk tar det rolig, sier hun.