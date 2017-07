Full pott for hesteskogutta

Nyheter

Bjørn Reitan, Svein Haugskott og Arne Reitan er alle ivrige hesteskokastere, og fikk tirsdag god nytte av både rutine og mer til under siste kvalifiseringsrunde til Innherredsmesterskapet i hesteskokasting. Mesterskapet arrangeres av Levanger hesteskoklubb i samarbeid med Innherred, og siste sjanse til å få finalebillett gikk av stabelen utenfor kirkestua i Markabygda tirsdag kveld. Der gikk trioen Reitan, Haugskott og Reitan av med de tre første plassene.

- Dette må jeg være fornøyd med, men det var nok litt flaks også, sier Arne Reitan etter å ha sikret seg tredjeplassen med 33 poeng. Bjørn Reitan og Svein Haugskott var begge suverene, og tok med seg henholdsvis 45 og 44 poeng fra kvalifiseringsrunden.

Tre fra klubben

Nå er alle tre klare for finale.

- Det var jo litt overraskende. Jeg har nesten ikke kastet hestesko i sommer på grunn av en stæroperasjon, sier Bjørn Reitan, som imponerte med sin 45-serie foran et førtitalls oppmøtte deltakere og publikummere i Markabygda sentrum. Der ble det også kaffesalg i kveldssol for de oppmøtte, til inntekt for kirkestua.

- Det var jo litt moro at det ble tre medlemmer fra hesteskoklubben som kvalifiserte seg i kveld. Vi sa jo før runden at det var litt få fra klubben i finalen, så de slo jo til, sier Liv Skjerve, som er leder i hesteskoklubben, men som i år ikke kvalifiserte seg til finalen selv.

Finalelaget snart klart

Tidligere kvalifiserte fra de tidligere kvalifiseringsrundene i Levanger og Verdal:

Ivar Dillan (kvalifiserte seg i Vuku)

Møyfrid Kvernmo (kvalifiserte seg i Vuku)

Jostein Kålen (kvalifiserte seg i Vuku)

Magnus Alstad (kvalifiserte seg i Levanger)

Einar Arnt Hallan (kvalifiserte seg i Levanger)

Per Gran (kvalifiserte seg i Levanger)

Per Gran (kvalifiserte seg i Levanger) Magne Vedul-Moen (kvalifiserte seg i Åsen)

Wiggo Johansen (kvalifiserte seg i Åsen)

Eva Fossum (kvalifiserte seg i Åsen)

Torgunn Kålen (kvalifiserte seg på Ytterøy)

Anna Stene (kvalifiserte seg på Ytterøy)

Peder Tvete (kvalifiserte seg på Ytterøy)

Totalt er det 21 finaleplasser til finalen i Sjøparken lørdag 5. august klokken 13: 15 fra kvalifiseringsrundene, fem lucky losers med de beste poengsummene uten direkte kvalifisering og fjorårets mester - Håkon Sørheim. Komplett finaleliste med oppsett presenteres for øvrig senere i Innherred.