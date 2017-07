Kvinne gikk langs toglinja

Nyheter

En kvinne i slutten av 20-årene ble tirsdag kveld stanset av politiet etter en lengre gåtur på jernbaneskinnene fra Verdal sentrum og sørover. De fikk melding om at en kvinne gikk på toglinja fra Verdal sentrum i retning sørover klokken 20.29.

- Togene i begge retninger ble stanset mens en patrulje kjørte ut for å stanse kvinnen. Hun ble stanset sør for Boby'n, og da gikk hun fortsatt på toglinja etter å ha blitt sett gående over jernbanebrua ved Verdal tidligere, sier operasjonsleder Bård Krogstad ved Trøndelag politidistrikt.

- Hun fikk gå videre etterpå, men ikke etter toglinja, forsikrer Krogstad.