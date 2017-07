To stykker observert i bilopphuggeriet i natt

Nyheter

Klokken 01:22 fikk politiet inn ei melding om at to stykker var observert i bilopphuggeriet i Verdal. Det er firmaet Trøndelag Bildeler AS som holder til der, og bilopphuggeriet ligger i Venusvegen på industriområdet ved E6.

Kameraopptak

- Det var meldt om at to stykker var der. Da vi ankom stedet fant vi imidlertid ingen, forteller Lars Letnes ved operasjonssentralen.

Han påpeker videre at de ikke vet hvem som var der eller om noe ble stjålet fra stedet. Men, de har sikret seg kameraopptak fra nattens hendelse.

- Trøndelag Bildeler har kamera ved stedet. Så vi har opptak av dem. Vi får se utover dagen om det dukker opp flere opplysninger, sier Letnes til avisa.