Verdal fikk en ny norgesmester i jegertrap

I helgen var det duket for NM i Elgbane, jegertrap og leirduesti i Oppdal.

Flere utøvere i forskjellig alder fra både Levanger J.F.L. og Verdal J.F.F. deltok på til sammen alle øvelsene under helgas NM.

I juniorklassen tok Jørgen Andersen fra Levanger J.F.L klasseseier i klasse D1 med 44 treff av 50 mulige.

I damenes NM tok Nina Bentzen fra samme klubb klasseseieren.

Det var sterke prestasjoner fra Levanger-skytterne under årets NM.

Sterk skyting og NM-tittel

Den største prestasjonen var det nok likevel verdalingen Erlend Olof Fredin som sto for.

Han gjorde kort prosess og tok «enkelt» og greit med seg NM-pokalen hjem til Verdal med 100 av 100 treff i jegertrap.

–Jeg har ikke vært med på et eneste stevne i jegertrap i år, så jeg hadde slettes ikke ambisjoner om NM-gull, forteller Fredin.

Den rutinerte skytteren sier at skytterstevnene bestandig er trivelig å være med på, spesielt NM.

–På skytterstevnene samles alle som har samme hobby og vi blir som en stor kompisgjeng. Jeg har riktignok gått rundt og hatt høy puls hele helga grunnet god skyting, men helga har vært helt topp og over all forventning.

Avgjort etter omskyting

Det var riktignok ikke noen enkel vei til gullet. Erlend måtte inn i en omskytingsduell sammen med Øyvind Skoglund fra Kroken J.F.F. i finalen, da begge hadde 100 av 100 treff etter finaleomgangen var skutt.

–Jeg hadde utrolig høy puls under finalen. Man må bare prøve å stenge seg inne i en boble og konsentrere seg om det som gjelder. Under omskytingen skjøt vi begge ti skudd. Øyvind bommet på det sjuende skuddet, da skjønte jeg at det fort kunne bli gull.

Fredin klarte å holde hodet kaldt og skjøt 10 av 10 treff i omskytingen, da var det bare å heve hagla over hodet og innse at gullet var hans.

–Etter finalen fortalte jeg til konkurrentene mine at jeg ikke hadde trent særlig mye på jegertrap i år, da fnøste de bare og sa; «Ja, det var jo betryggende», forteller en stolt norgesmester.

Den nybakte mesteren feiret tittelen med et burgermåltid fra Kjells Kro, med beina godt plantet på jorda.