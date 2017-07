Nyheter

Endelig er Østnesbakkan nyasfaltert og opprustet. Det melder Fiborg & Sellæg Maskin på sin Facebook-side.

Statens Vegvesen sa til Innherred for en drøy måned siden at vegen skulle være stengt fra 26. juni til 1. september. Nå har imidlertid alle som ønsker å benytte vegen fått seg en aldri så liten feriegave - for vegen er offisielt åpen igjen.