«Verdal» har blitt bilskilt

Vegdirektoratet åpnet 15. juni opp for muligheten til å selv bestemme hva som skal stå på bilskiltet. Personlige bilskilt ble umiddelbart populært, og i løpet av de to første ukene kom det inn over 11.000 søknader, ifølge NRK. Man kan selv sjekke om et ønsket bilskilt er tillatt og ledig hos Statens vegvesens nettsider . Skiltet kan bare inneholde to til sju tegn, og navn som kan forveksles med ordinært kjennemerke og støtende ord og uttrykk blir avvist. Det samme gjelder beskyttende varemerker eller offentlige titler.

Et slikt skilt koster ni tusen kroner, og inntektene skal gå til trafikksikkerhetstiltak. Når du først har fått ditt personlige bilskilt, har du rettighetene til det i ti år - som vil bety at ingen andre kan søke på samme bilskilt denne perioden.

Verdal opptatt

Etter et par kjappe søk på vegvesenets nettsider finner vi ut at navn som «Levang», «Levangr» («Levanger» er for langt), «Vinne», «Vuku», «Leksdal», «Skogn», «Åsen», «Nesset», «Inndal», «Ytterøy», «Halsan», «Mule», «Bruborg» og «Vera» alle er ledige.

Det eneste stedsnavnet fra Innherred vi finner å være opptatt, er faktisk «Verdal». Men, siden det ikke er mulig å se hvem som har bestilt det, er vi nysgjerrige: Hvem kommer til å representere kommunen gjennom bilskiltet sitt? Eller har vedkommende fått skiltet, og gjør det allerede? Uansett: Hvem er det? Gjerne tips oss om du kjenner til denne personen med det lokale preget på bilskiltet, enten via Facebook-siden vår eller på mail (redaksjon@innherred.no).

Ikke ordføreren

En av de «naturlige» kandidatene til å ha Verdal på bilskiltet, kunne kanskje vært ordføreren i kommunen, Bjørn Iversen (Ap). Men det spørsmålet ble avvist med en lattermild tone da Innherred.no ringte ham torsdag formiddag.

– Nei, det er ikke meg, sjø, sier han og flirer.

– Har du vært inne på tanken at det kunne vært kult?

– Nei, nei. Det har jeg ikke reflektert over i det hele tatt. Min bilinteresse er måtelig, kan du si. Det er en ting jeg flytter meg i. Jeg handler bil lokalt, det bryr jeg meg om. Men at jeg skulle henvende meg til myndighetene for å få «Verdal», «Bjørn» eller «Tarzan» på bilskiltet ... nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre, svarer Iversen, og påpeker at han på ingen måte vil snakke ned de som er interessert i bil.

For øvrig er «Ness» også opptatt, men navnet i seg selv er nok ikke like unikt for vårt nærområde som det Verdal er. Samtidig er det et ganske vanlig etternavn. Med andre ord kan dette bilskiltet ha havnet nesten hvor som helst i landet. Om det er en i lokalbefolkningen som har det, derimot, vil avisa gjerne høre om det også!