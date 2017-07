Nyheter

På Jamtlandsvegen (fylkesvei 72) i Verdal, et sted mellom Ådalsvollen og Sankt Olavs bru, kjørte en bil utfor vegen torsdag, rundt tolvtiden. En mann i 20-årene fra Verdal hadde mistet kontrollen på bilen og havnet på taket i en sving. Selv om han var våken og bevisst like etter hendelsen ble han fraktet med luftambulanse til Sykehuset Levanger.

Helse Nord-Trøndelag opplyste torsdag i en pressemelding at vedkommende ble lettere skadet i ulykken. Da meldingen kom ut, klokken 15.38, var mannen fremdeles innlagt til observasjon.

På taket

Politiet ble først varslet om hendelsen like etter klokken tolv torsdag. Samtlige nødetater rykket ut til stedet. Klokken 12.45 hadde ambulanse og brannmannskap ankommet, fortalte operasjonsleder Stig Rune Sagen til Innherred.no. Politiet var da fremdeles på vei oppover.

Per da visste politiet lite annet enn at føreren hadde havnet på taket.

– Føreren tilses nå av helsepersonell, informerte Sagen.

– Vet dere noe mer om hva tilstanden hans er?

– Rett etter det skjedde var han våken og bevisst, og nå tilses han av helsepersonell. Mer vet jeg ikke, svarte Sagen.

Fraktes med luftambulanse

Like etter klokken 13.00 opplyser politiet via Twitter at bilen var på tur retning Verdal, og hadde gått ut av veien på høyre side i en venstrekurvet sving. Føreren ble da fraktet til Sykehuset Levanger i luftambulanse. Det var fremdeles ukjent hvor alvorlig situasjonen for mannen var.

– Helse skal sjekke han på sykehuset, sa operasjonsleder Sagen i politiet.

– Var hendelsen mer alvorlig enn først antatt?

– Som jeg sa var han oppegående og bevisst i starten. Mer enn det kan jeg ikke si. Tilstanden får helse uttale seg om, svarte Sagen.

Årsaken til utforkjøringen og hvilken fart det var snakk om, var heller ikke kjent.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken. Vi skal gjøre undersøkelser, og så får vi snakke med han etter hvert, kommenterte Sagen.

Mistet kontrollen

I et intervju med vår reporter på stedet, Leif Arne Holme, fortalte innsatsleder i politiet, Jakob Røysing, litt mer om hendelsen. Han opplyste om et ukjent skadeomfang for sjåførens del, og at det ikke skal ha vært noen andre kjøretøy involvert i situasjonen.

– Hva med sporene og forholdene her, hva sier de?

– Det er noe vi fremdeles etterforsker, men det er åpenbart at han har mistet kontroll på bilen. Man ser jo skrensespor her, svarte Røysing.

Ifølge rapportene skal ulykken ha skjedd to kilometer øst for tollstasjonen på Ådalsvollen. Etter ulykken ble det også lange køer på stedet.