- Det vingles og kjøres for fort

Ut over torsdag har politiet mottatt en rekke meldinger om potensielt farlig eller uansvarlig kjøring i Nord-Trøndelag. Tre av meldingene kommer fra strekningen Røra-Verdal-Levanger, og går spesielt ut på at folk observerer farlig kjøring langs E6. Flere biler skal ha kjørt svært vinglete og ha vært over midtstripa på E6.

- Det vingles i trafikken og kjøres for fort. Det går også mye på stresset kjøring og stygge forbikjøringer. Vi har ikke registrert ulykker i Levanger og Verdal i dag, men vi har fått inn tre meldinger fra bilister som melder fra om farlig kjøring og nestenulykker, sier operasjonsleder Arild Sivertsen i Trøndelag politidistrikt.

Han forklarer at det om sommeren er generelt mer trafikk langs veiene, og spesielt flere bobiler og campingvogner, samt andre kjøretøy som går saktere. Det kan skape situasjoner med farlige forbikjøringer. Politiet vet også at flere er uoppmerksomme eller slitne, selv om de kjører bil.

- Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis handler om ruskjøring, men også om uoppmerksomhet eller trøtte bilister. Det er også trafikkfarlig og skaper nestenhendelser, hvor de havner over gul- eller hvitstripa, sier Sivertsen.

Han ber bilister om å ta pauser, vise hensyn til saktegående trafikk og generelt å være våkne når de sitter bak rattet.