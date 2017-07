30 dagers fengsel for sin andre rattfyll

Nyheter

En mann i begynnelsen av 20-årene fra Verdal er dømt til 30 dagers fengsel for å ha kjørt en personbil i Levanger med godt over to i promille 11. juni i år. Dommen omfatter også straff for å ha urinert mot en husvegg i Jernbanegata i Levanger en uke tidligere.

Mannen må også betale 22.000 kroner i bot for promillekjøringen, og mister førerkortet i to år. Ifølge dommen er det skjerpende at mannen hadde tre passasjerer i bilen da han ble stanset av politiet, og at kjøringen foregikk på en hyppig trafikkert E6-strekning i Levanger.

Mannen er også tidligere dømt for promillekjøring i 2015. Den gang med en målt promille på 1,28.