Flere konkurser i Levanger enn Verdal

I Nord-Trøndelag ble det registrert 20 konkurser i 2. kvartal 2017, mot 34 i første kvartal. Året før var tilsvarende tall henholdsvis 23 og 22 for 2. og 1. kvartal. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. I Levanger ble det registrert fem konkurser i første kvartal i år, og tre konkurser i andre kvartal. I Verdal ble det registrert tre konkurser i første kvartal og to i andre kvartal.

12 mot fire

I hele 2016 ble det registrert 14 konkurser i Levanger og 12 konkurser i Verdal. Året før gikk 12 bedrifter konkurs i Levanger, og fem i Verdal. Siden 2010 har 104 bedrifter gått konkurs i Levanger. Tilsvarende tall for Verdal er 74 konkurser siden første kvartal i 2010.

Grafikken utviklet av NTB basert på SSB-statistikken viser også at Levanger har større svingninger i antall konkursåpninger, mens Verdal ligger mer stabilt på kurven sett over perioden fra 2006 til 2017.

For Nord-Trøndelag fylke under ett gikk totalt 78 bedrifter konkurs i fjor. Så langt i år har 54 bedrifter gått konkurs i løpet av de to første kvartalene.

17 prosent færre

Det ble åpnet totalt 1.124 konkurser i andre kvartal i 2017. Det er 17 prosent færre sammenlignet med samme periode i fjor. Hordaland og Akershus er fylkene med den største prosentvise nedgangen, skriver SSB. Første kvartal i år endte med 1.254 konkurser på landsbasis.

I Hordaland var nedgangen på 36 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016. Her var også nedgangen i absolutte tall størst, med 65 færre konkurser. Rett bak ligger Oslo med 59 færre konkurser.

I fylkene Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold og Østfold gikk derimot antallet konkurser opp.