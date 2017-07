Mann varetektsfengsles i fire uker

Nyheter

Like før klokken 16.00 ble en mann i 20-årene fra Levanger pågrepet av politiet, etter en politiaksjon ved en bopel på nordsiden i Levanger sentrum. Da hadde politiet forhandlet med mannen en god stund i forkant.

- Pågripelsen skjedde uten dramatikk, fordi politibetjentene tok seg god tid og skapte en dialog med mannen. Det gjorde pågripelsen skånsom både for politiet og mannen selv, og pågripelsen tok noe tid på grunn av det, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt.

Truet en annen person

Årsaken til pågripelsen er at mannen skal ha kommet med trusler mot en bestemt annen person.

- Han kom med trusler mot en annen person, som ikke var en tilfeldig utvalgt person, sier Mollan.

Mannen er hjemmehørende i Levanger, og skal være tidligere straffedømt.

- Vi innhenter nå bevis på stedet, og mannen blir avhørt. Deretter blir det tatt stilling til om han skal varetektsfengsles dersom det er fare for bevisforspillelse. Det skjer eventuelt først etter at han har gitt sin forklaring og at det er innhentet bevis, sier Mollan.

Avhøres kanskje i helgen

Fredag kveld opplyser politiet at det ikke har vært mulig å avhøre mannen, som blir sittende i politiets varetekt inntil videre.

- Avhøret blir kanskje gjennomført i løpet av lørdag, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i 20.30-tiden fredag.

Fremstilles for fengsling

Trønder-Avisa skriver lørdag morgen at mannen fremstilles for fengsling i dag. Det har operasjonsleder Bård Krogstad hos politiet i Trøndelag opplyst til avisa.

Varetektsfengsles i fire uker

Senere lørdag melder Adresseavisen at mannen varetektsfengsles i fire uker. Det er Monica Ravlo ved operasjonssentralen som melder om dette.

- Vi har akkurat fått kjennelsen fra retten, og vi har ikke noe mer informasjon på nåværende tidspunkt, sier hun til Adresseavisen rett før klokken 12 lørdag formiddag.