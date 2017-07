Slipper fengsel for ruskjøring

Nyheter

En mann i begynnelsen av 60-årene fra Levanger er dømt til 16 dagers betinget fengsel for kjøring i narkorus i Levanger 14. januar i 2015. Mannen kjørte en personbil til tross for å være påvirket av amfetamin og THC. Rusen tilsvarte ifølge blodprøvene en promille på over 1,2 ved kjøringen. Dommen har to års prøvetid, og han må også betale 8.000 kroner i bot. Han mister førerretten i to år på grunn av kjøringen.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse både til politiet da han ble pågrepet og igjen i retten. Likevel har saken tatt hele 2,5 år å fullføre, noe retten legger til grunn for å gi mannen strafferabatt.

- Retten finner på denne bakgrunn at gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring ikke skal idømmes, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.