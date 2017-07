Nyheter

Innherred fikk inn et tips nylig angående observasjoner av ulovlig motorferdsel på Ørin. Det skal ha vært både to- og firehjulinger som har kjørt rundt omkring i utmarka der. Dette er ulovlig ettersom det bryter med loven om motorferdsel i utmark. Området der det har blitt kjørt er like ved naturreservatet på Ørin.

Avisa tok turen for å knipse noen bilder av de ødelagte stiene på Ørin.

Se resultatet øverst i saken!