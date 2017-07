Hærverk på skole, narkotika og festbråk

Nyheter

Fra lørdag kveld til søndag morgen har politiet i Nord-Trøndelag hatt nok å stri med. Her på Innherred har det stormet inn med meldinger om festbråk, hærverk og det som måtte være. Politiloggen fra det siste halve døgnet i Verdal og Levanger er innholdsrik, og her er en kort oppsummering.

LES OGSÅ: Politiet måtte på biljakt fra Vinne til Levanger. Forsøkte å unndra seg kontroll og rømte inn i boligfelt.

Narkotika på Verdal

Kveldens første melding til politiet kom fra Verdal. De hadde blitt tipset om bruk av narkotika ved en adresse i Verdal sentrum. Politiet dro ut i stedet, og fant fem ungdommer i alderen 20-21 på stedet. Samtlige er anmeldt for bruk av narkotiske stoffer. Det sier operasjonsleder i politiet, Monica Ravlo, til Innherred.no søndag morgen.

Én av de fem involverte skal ha en tilknytning til adressen. Fire av dem er også fra Verdal, mens den siste personen har adresse i Levanger.

– Ungdommene ble påtruffet utomhus. Det ble også funnet mindre mengder narkotika på stedet, sier Ravlo i politiet.

Slo bulk i bil

En time senere fikk politiet inn en melding fra en annen adresse i Verdal sentrum. Der var det fest, og en av gjestene skal ha blitt amper.

– Han slo bulk i bilen til festholderen, som nå vil anmelde forholdet, sier Ravlo. Mistenkte er en 30 år gammel mann, fornærmede er 29.

Meldte om fyrverkeri på fest

Litt senere ble politiet varslet om feststøy ved en adresse i Levanger, hvor deltakerne også skal ha skutt opp fyrverkeri i tillegg til å spille høy musikk.

– Men da vi kom til stedet var det ikke noe fyrverkeri der, eller noe som kunne bevise bruk av det, sier operasjonsleder Ravlo.

Festholderen skal være en 22 år gammel mann fra Levanger, og fikk pålegg om å dempe seg. Flere klager fra den festen fikk ikke politiet i løpet av natten.

Lå i rundkjøringa

I Levanger, klokken 01.40, ble en mann i 60-årene observert liggende i rundkjøringen ved Rema 1000 på Røstad. Han ble hjemkjørt av politiet, og skal ha vært svært beruset.

– Han var nok ikke i stand til å ta seg fram selv, nei, medgir Ravlo.

Skadeverk på skole

I løpet av natten har også noen utført hærverk på Levanger videregående skole. I hvert fall ei, stor rute skal være knust, ifølge politiets operasjonsleder. Det var skolens vekterselskap som varslet politiet om hendelsen. Ut ifra det Ravlo vet skal ingen ha tatt seg inn på skolen.

Bortvist fra spelpub

Politiet måtte dra ut til Stiklestad klokken ti på to i natt. Der nektet en beruset, 19-årig mann fra Verdal å dra fra spelpuben, etter å ha fått flere pålegg fra vaktene. Politiet geleidet vedkommende vekk fra stedet, og planla å kjøre han helt hjem.

– Men han ble faktisk i såpass form at han kom seg hjem selv.

For mange i bilen

Rundt samme tidspunkt, ti på to, ble en bilist stanset i Stiklestad Allé. En mann fra Osen kjørte rundt med en person for mye i bilen, noe han fikk et forenklet forelegg for.

Knuste glass på utested

I løpet av kvelden oppsto det også en situasjon på et annet utested i Verdal, i sentrum. En mann opptrådte aggressivt og knuste et glass, blant annet.

– Men denne hendelsen er ikke noe utestedet vil anmelde. Mannen ble bortvist fra stedet, tilføyer Ravlo. Mannen er visstnok i slutten av 30-årene og fra Levanger.

Kjørte med treplanke (!) i lykta

Nattens siste melding omhandlet en bil som ble funnet på brua ved YX-stasjonen i Verdal. Den hadde trematerialer stikkende ut av fronten.

– Det stakk en planke ut fra fronten på bilen, fra der lykta er. Det så ut som bilen hadde kollidert med en veranda eller tilsvarende, beskriver Ravlo.

Det lå også igjen en del bildeler, blant annet registreringsnummeret. En person ble pågrepet og er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.