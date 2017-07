Innbrudd og skadeverk på Stiklestad

Nyheter

Klokken 08:40 fikk politiet inn ei melding om et innbrudd som fant sted på Stiklestad. En mann i 20-årene hadde tatt seg inn i et lagerbygg, i tillegg til at det var gjort skader på en bil som sto på området og på selve lagerbygningen.

Mannen ble påtruffet på området og avhørt. Han har erkjent forholdene.

- Vi har vært på stedet og sett på skadene. Det er ukjent hvilke kostnader det er snakk om enda. Saken blir anmeldt, og vi skal etterforske det hele videre, forteller operasjonsleder i politiet, Monica Ravlo, til avisa.